„The Voice of Poland 14” FINAŁ. Jan Górka Najlepszym głosem w Polsce! Zobacz zdjęcia z finału muzycznego show TVP

„The Voice of Poland” FINAŁ - co się wydarzyło?

Tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt płytowy oraz 50 tysięcy złotych i Złoty Bilet na Premiery 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - to nagrody, o które w sobotę 25 listopada 2023 r. walczyli Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Antoni Zimnal z teamu Marka Piekarczyka, Becky Sangolo od Tomsona i Barona oraz Jan Górka z drużyny Lanberry. Ostateczna rozgrywka została podzielona na trzy etapy, jednak ostatnie słowo należy do widzów, którzy wyłonią zwycięzcę talent show w głosowaniu SMS.

W sobotni wieczór program „The Voice of Poland” rozpoczął się od wystepów zaproszonych artystów. Jako pierwszy na scenie wybrzmiał jeden z największych przebojów początku XXI wieku - „Supergirl” za sprawą Rea Garvey’a, byłego lidera formacji Reamonn, który oprócz wspomnianego przeboju, zaśpiewał swój najnowszy singiel. W finałowy wieczór widzowie mogli posłuchać również Christophera, jednego z najpopularniejszych duńskich artystów. Co ciekawe, to właśnie on jest odtwórcą głównej roli w cieszącym się wielką popularnością netfliksowym filmie „Piękne Życie”. Fani programu ponownie mogli również ponownie usłyszeć zwycięzcę 13. edycji „The Voice of Poland” - Dominika Dudka. Swój najnowszy singiel zaprezentowała również Justyna Steczkowska.