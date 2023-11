„The Voice of Poland”. Justyna Steczkowska szczerze o relacji z Markiem Piekarczykiem. Lubią się czy nie? Trenerka zdradza cała prawdę!

Emitowana obecnie 14. edycja „The Voice of Poland” małymi krokami zbliża się ku końcowi. Przez kilka ostatnich tygodni widzowie mogli oglądać Przesłuchania w Ciemno, Bitwy oraz Nokauty drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomson i Barona. Spośród niemal 100 uczestników, którzy zakwalifikowali się do programu, trenerzy wyłonili 4-osobowe teamy, które już w sobotę zaśpiewają podczas pierwszego odcinka na żywo. Dotychczasowe odcinki programu wypełnione były muzycznymi występami na najwyższym poziomie oraz walkami trenerów o najlepszych z najlepszych. Niekiedy towarzyszyły temu zażarte dyskusje i przekomarzanki. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, tak i w tej, najwięcej interakcji było pomiędzy Justyną Steczkowską i Markiem Piekarczykiem. Jak na co dzień wyglądają relacje między wokalistką i liderem legendarnego zespołu TSA?

Lubię się z Markiem przekomarzać. W ogóle bardzo lubimy się nawzajem poza programem. Często rozmawiamy ze sobą i wspieramy się w trudnych życiowych chwilach. Marek wiele razy pomógł mi spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, gdzie byłam zbyt emocjonalnie zaangażowana w jakiś problem, który tak naprawdę nie był problemem (…) Więc on mi kilka razy w życiu pomógł, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Poza tym zawsze mamy coś do pogadania. Marek jest trochę starszy ode mnie, ale jednak jesteśmy tym pokoleniem PRL-u, które trochę inaczej odbiera świat (…) Jesteśmy ludźmi, którzy mają duże spektrum doświadczeń więc doskonale się dogadujemy poza programem, jako ludzie. A to, że się przekomarzamy to takie tylko „kto się lubi, ten się czubi” - wyjaśnia w naszym materiale wideo Justyna Steczkowska.