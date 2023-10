„The Voice of Poland 14” OSTATNIE BITWY. Baron i Tomson wybrali! Oto ostatni uczestnicy, którzy wystąpią w odcinkach na żywo

Za nami ostatnie bitwy w programie „The Voice of Poland 14”. Tym razem swoją czwórkę, która wystąpi w odcinkach na żywo, wybrali Baron i Tomson. Na których uczestników postawili chłopaki? Sprawdźcie, co się wydarzyło w kolejnym odcinku 14. edycji „The Voice of Poland”!

Tak wyglądały OSTATNIE BITWY „The Voice of Poland 14”

Po Lanberry, Marku Piekarczyku I Justynie Steczkowskiej, którzy już wybrali ze swoich drużyn po cztery osoby, które zobaczymy w odcinkach na żywo, przyszedł czas na Barona i Tomsona. Chłopaki mieli niełatwe zadanie - musi wybrać tych, którzy będą mieli szansę wystąpić w odcinkach NA ŻYWO i tym samym walczyć o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną - 50 tys. złotych. Zgodnie nowymi zasadami, nim doszło do muzycznych starć duetów na scenie „The Voice of Poland”, widzowie zobaczyli warsztaty odbywające się na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To właśnie tam Baron i Tomson wyłonili uczestników, którzy wystąpili w BITWACH.

Jako pierwsi zmierzyli się Ania Przydacz, Oliwia Hudek i Paweł Kozicz, którzy wykonali utwór Andrzeja Zauchy Byłaś serca biciem. Z dalszej rywalizacji Baron i Tomson wyeliminowali Anię, zostawiając duet Pawła i Oliwii. Wykonali oni utwór The Weeknd Die for you. Do dalszego etapu przeszedł Paweł Kozicz!

Kolejnym tercetem, który miał szansę się zmierzyć, było trio w składzie Bartłomiej Broniewski, Anna Rogowska i Natalia Kuźlak. Wykonali oni utwór Gdy zakochałem się. Na tym etapie chłopaki pożegnali się z Anią. Następnie Bartek i Natalia zaśpiewali w duecie piosenkę _Rocket Man_Eltona Johna. Do nokautów awansował Bartłomiej Broniewski! Trzecie trio, czyli Ania Poszelużna, Monika Kluszczyńska i Jakub Kośmider wykonali utwór The Girl from Ipanema. Decyzją chłopaków przed etapem bitew odpadła Ania. Wybrany przez Barona i Tomsona duet wykonał na scenie Voice piosenkę Ostatnia nadzieja sanah i Dawida Podsiadło. Do dalszego etapu przeszła Monika Kluszczyńska!

Czwarty tercet wywołany przez chłopaków, czyli Łukasz Samburski, Agnieszka Formela i Bartosz Oszczędłowski zaśpiewał Isn’t She Lovely Steve'go Wondera. Trenerzy podziękowali Bartoszowi, a pozostały duet wykonał Tatuaż z repertuaru Edyty Bartosiewicz. Tę bitwę wygrał Łukasz Samburski!

Ostatni bój stoczył damski tercet w składzie Patrycja Wanat, Becky Sangolo i Maryna Viarenich, które wykonali utwór Georgia in my mind Raya Charlesa. Na tym etapie chłopaki pożegnali się z. Pozostałe uczestniczki stoczyły bitwę na piosenkę Chandelier, z której zwycięsko wyszła Becky Sangolo

NOKAUTY w drużynie Barona i Tomsona

Paweł Kozicz rozpoczął NOKAUTY wykonując utwór Lubię być z nią Baranovskiego. Po nim na scenie stanął Bartłomiej Broniewski, który zaśpiewał And I love her zespołu The Beatles. Monika Kluszczyńska stanęła na scenie jako trzecia, wykonując piosenkę Jestem kobietą Edyty Górniak. Kolejnym, który zmierzył się z resztą, był Łukasz Samburski z utworem zespołu LemOn Będę z tobą. Jako ostatnia o miejsce w odcinkach na żywo walczyła Becky Sangolo, która wykonała piosenkę I Just Want to Make Love to You Etty James.

Do odcinków NA ŻYWO awansowali:

Paweł Kozicz

Monika Kluszczyńska

Łukasz Samburski

Becky Sangolo

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl