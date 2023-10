„The Voice of Poland”. Aleksander Milwiw-Baron popisuje się magicznymi umiejętnościami! Zobacz nagranie jego sztuczek Redakcja Telemagazyn

„Ty spryciarzu”, „Jak ty to zrobiłeś?” - komentowali trenerzy 14. edycji „The Voice of Poland”, kiedy Aleksander Milwiw-Baron zaprezentował im swoje nietuzinkowe umiejętności. Okazuje się, że potrafi sprawić, że coś zniknie lub zmieni kolor. Co jeszcze potrafi? Zobacz wideo!