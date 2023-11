„The Voice of Poland”. Justyna Steczkowska zalała się łzami! Wszystko z powodu pytania Lanberry

W trakcie nagrań 14. edycji „The Voice of Poland” Lanberry postanowiła zapytać siedząc obok Justynę Steczkowską o balladę „Wracam do domu”. Lanberry oraz pozostali trenerzy z pewnością nie podejrzewali, że Justyna Steczkowska tak emocjonalnie zareaguje na to pytanie.

Mówiąc szczerze, tyle razy płakałam śpiewając tę piosenkę, że często mi się nie udawało dośpiewać do końca. Po pierwsze, przeżywałam sama swoje jakieś tam drobne dramaty, ale ludzie, którzy siedzieli naprzeciwko mnie, zawsze płakali. I patrzę na nich, oni płaczą (…) to ja płaczę razem z nimi - rozpoczęła Justyna Steczkowska.

Raz przyszedł chłopak, siedział w drugim rzędzie (…) i tak płakał, bo się rozwodził wtedy. Tak strasznie płakał, że podeszłam do niego, przytuliłam go i powiedziałam mu tylko: posłuchaj serca i naprawdę… - wspominając to Justynie Steczkowskiej załamał się głos, a w oczach pojawiły łzy, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo. - Nie mogę, bo mi się płakać chce, jak to opowiadam. Powiedziałam: posłuchaj serca i idź dalej. Historie z tą piosenką są związane tylko z takimi naprawdę trudnymi i ważnymi emocjami - skończyła artystka.