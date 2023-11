„The Voice of Poland”. Madonna nie ma talentu według Justyny Steczkowskiej?! Zobacz, co Trenerka mówi o światowej sławy artystce!

- Czyli dla ciebie ona jest po prostu zimna jak lód? - zapytała Lanberry, która wielokrotnie podkreślała, że jest fanką Madonny.

Nie, w ogóle nie o to chodzi. Albo ktoś ma talent do śpiewania, ale śpiewania, a nie że ma głos i śpiewa. Stoi Adel - słuchasz i to cię wzrusza. Stoi Sade i ona śpiewa i to cię wzrusza. A ona stoi i śpiewa i to cię nie wzrusza. I jak przestaje tańczyć i wszystko się dziać, szukasz gdzie można kupić lody albo chipsy - podsumowała Justyna Steczkowska.