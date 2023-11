„The Voice of Poland 14” LIVE 1. Najlepszy polski głos... nie mówi po polsku? Becky Sangolo zachwyca talentem! Redakcja Telemagazyn

Za nami pierwszy odcinek na żywo programu „The Voice of Poland 14”. Widzowie mieli szansę poznać członków wszystkich drużyn, ale nie ma co ukrywać - jeden z najlepszych występów w całej historii „The Voice of Poland” zaliczyła... pochodząca z Kenii Becky Sangolo! Czy to ona zostanie najlepszym polskim głosem? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 1. odcinku LIVE „The Voice of Poland 14”!