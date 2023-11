„The Voice of Poland 14” LIVE 2. Miała szansę wygrać program, ale Marek Piekarczyk ją wyrzucił! To był błąd?

„The Voice of Poland 14” LIVE 2. - CO SIĘ WYDARZYŁO?

Drużyna Marka Piekarczyka

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Nicola Muller, która zmierzyła się z kultowym „Boskim Buenos”. Rockowo było, super! Jedyne, czego mi zabrakło to takiego wykonania Nicoli, bo to było 1:1 wykonanie Kory - skomentowała Justyna Steczkowska. Następnie za mikrofon chwycił Michał Sołtan, który zaśpiewał „If i can dream”. Czasem mam przesyt twojej kreacji, bo czasem chcesz za dużo dać - powiedziała po występie Lanberry. Jako trzeci na scenie pojawił się Antoni Zimnal, który zaśpiewał „Can You Feel The Love Tonight”. Piękna dobrana piosenka do twojego głosu - powiedziała po występie krótko Justyna Steczkowska.

Głosami widzów do półfinału awansował Antoni Zimnal! Marek Piekarczyk zdecydował, że do kolejnego etapu idzie także Michał Sołtan!