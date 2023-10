„The Voice of Poland 14” - Bitwy. Lanberry całkowicie zaskoczyła! Jej kontrowersyjne wybory sprawdzą się w odcinkach na żywo?

Za nami pierwsze bitwy w „The Voice of Poland 14”. Tym razem zmierzyła się z tym wyzwaniem drużyna Lanberry. Trenerka nie miała łatwo, a jej decyzje wywołały sporo kontrowersji! Czy to, że nie posłuchała sugestii pozostałych trenerów opłaci się w odcinkach na żywo? Sprawdźcie!

Pierwsze bitwy w „The Voice of Poland 14” - co się wydarzyło?

W tym odcinku „The Voice of Poland” do bitew przystąpiła drużyna Lanberry. W sali koncertowej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, uczestnicy, wraz z big bandem występowali w tercetach. Jako pierwsi do wyzwania podeszli Sabina, Paulina, oraz Dominik. W tercetach Lanberry wyeliminowała Dominika, decydując, że jest już gotowy na podbój rynku muzycznego. Powiedziała, że z Pauliną i Sabiną chce jeszcze popracować. Następnie przyszła pora na bitwy. Paulina i Sabina zmierzyły się w utworzy Anastacii „Left outside alone”. Po wyrównanej walce, Lanberry poprosiła o radę pozostałych trenerów, a zdania okazały się mocno podzielone. Justyna wolała występ Pauliny, Marek pozostał bezstronny, za to Tomson i Baron uznali, że duet był średni i nie byli nim zachwyceni.

Ostatecznie bitwę wygrała Paulina, gdyż Lanberry u Sabiny wyczuła stres. Nie przestawaj śpiewać. Bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki - powiedziała, żegnając Sabinę.

Kolejny tercet to Daniel, Patrycja i Inga. Zaśpiewali oni piosenkę zespołu Earth, Wind & Fire „September”. Daniel przeszedł od razu, a Lanberry nazwała go swoim pewniakiem. Razem z nim zaśpiewa Patrycja, a zespół pożegnał się z Ingą. Podczas bitwy Patrycja i Daniel zmierzą się w piosence Kwiatu Jabłoni „Od nowa”. Próby szły ciężko. Para była poza rytmem i miała problemy z odsłuchem. W teamie Lanberry najważniejsza jest interpretacja, pamiętajcie! - powiedziała trenerka podnosząc ich na duchu.

Daniel był niestety pod dźwiękiem, co skomentowała Lanberry, natomiast pochwaliła Patrycję mówiąc, że wyszła poza swoje ramy. Pozostali trenerzy byli jednomyślni kibicując Patrcyji, oprócz Justyny. Tylko ona zagłosowała na Daniela, chcąc, by przeszedł dalej. Ostatecznie decyzja należała do Lanberry, która ku zaskoczeniu wszystkich postawiła na Daniela!

To jest tytan pracy. Ja bardzo lubię zdeterminowanych ludzi. Zobaczymy jeszcze w tym programie na co go stać Trzeci tercet to Martyna, Basia i Jakub. Przed nimi było ogromne wyzwanie, gdyż musieli zmierzyć się z utworem legendy polskiej muzyki, Zbigniewa Wodeckiego „Rzuć to wszystko co złe”. Niestety Lanberry pożegnała się z Kubą, co było dla niej niezwykle ciężkie. W bitwie Martyna i Basia zaśpiewały piosenkę Katarzyny Cerekwickiej „Na kolana”. Trenerzy nie byli zachwyceni. Justyna była załamana, ponieważ wokalistki były pod dźwiekiem, Tomson skomentował fakt, że Basia z piosenką walczyła. Ostatecznie Lanberry wybrała Martynę, mówiąc, że jest ciekawa, co jeszcze im zaprezentuje. Do czwartej bitwy stanęli Damazy i Karolina. Zaśpiewali piosenkę Dawida Podsiadły „Nie kłami”. Marek docenił Damazego, Justyna była zachwycona Karoliną, mówiąc, że Damazy potrzebuje jeszcze nabyć doświadczenia.

Lanberry zdecydowała, że do dalszego etapu przechodzi Damazy.

Ostatni tercet to Janek, Adam i Wiktoria. Zmierzyli się z utworem Steviego Wondera „You are the sunshine of my life”. Laberry oznajmiła, że do bitwy staną Janek i Wiktoria, co mocno wstrząsnęło tercetem. Na próbach nie było łatwo i trenerka otwarcie mówiła, że przed Jankiem nadal dużo pracy. Piosenka „Daylight” Davida Kushnera była dla obojga wielkim wyzwaniem. Baron mimo wielkiem sympatii dla Janka postawił na Wiktorię. Justyna również zachwycona była emocjonalnością i wrażliwością Wiktorii. Lanberry uznała, że jest to dla niej najcięższa decyzja jak do tej pory. Doceniła jednak Janka, wierząc, że pokaże jeszcze niejedną barwę. Zrobiłaś to naprawdę zawodowo. - powiedziała trenerka żegnając Wiktorię.

Pora na nokauty!

Jako pierwsza wystąpiła Paulina w piosence Amy Winehouse „You know I'm not good”. Następny był Daniel z piosenką „Pomimo burz” Antka Smykiewicza. Martyna wystąpiła z piosenką zespołu De Su „Życie cudem jest”, a Damazy zaśpiewał hit Raya Charlesa „A song for you”. Ostatni był Janek z utworem „Before you go” Lewisa Capaldiego.

Pierwszy do odcinków na żywo przeszedł Damazy, którego Lanberry była najbardziej pewna. Kolejna przeszła Martyna, a trenerka chwaliła ogromny progres, który wokalistka wykonała. Ostatnią bezpieczną osobą był Janek. Trenerzy byli brutalni i jednogłośnie powiedzieli, że Paulina była lepsza. Lanberry stanęła przed niezwykle trudnym wyborem. Jej ostateczną decyzją do odcinków na żywo przeszedł Daniel.

