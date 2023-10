Katarzyna Cichopek właśnie kończy 41 lat! Od nieśmiałej dziewczynki po ikonę stylu! Tak się zmieniała na przestrzeni lat

Marka YA to coś, co przez lata tliło się w moim sercu.

To zbiór moich przemyśleń, obserwacji kobiet i przede wszystkim samej siebie, to zbiór przemyśleń które zmaterializowały się w pięknej formie.

My, kobiety jesteśmy bardzo skomplikowane, na świat patrzymy ze swoistą wrażliwością, każdego dnia się zmieniamy i mamy różne oblicza.

Zmienność to coś co nas wyróżnia, pozwala nam odnaleźć się w różnych sytuacjach, w których musi odnaleźć się nowoczesna kobieta.

Moment, w którym znalazłam równowagę, to moment przełomowy w moim życiu. Zrozumiałam, że moja siła drzemie we mnie. Niezależnie od tego czy jestem matką, niezależną kobietą, aktorką czy przyjaciółką moja siła to umiejętność znalezienia swoich YA.