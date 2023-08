„The Voice of Poland 14”. Olśniewająca Justyna Steczkowska, mroczna Lanberry i inni. Tak wyglądało pierwsze spotkanie trenerów

Nowa edycja „The Voice of Poland”

Już za niecały miesiąc na antenę TVP powróci uwielbiany przez telewidzów muzyczny show „The Voice of Poland”. To będzie już 14. edycja programu, w którym uzdolnieni wokaliści zawalczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Zwycięzcą poprzedniej edycji został Dominik Dudek , który dziś swoimi piosenkami podbija polski rynek muzyczny i jest stałym bywalcem na najważniejszych muzycznych imprezach w Polsce.

Co ciekawe, w najnowszej edycji „The Voice of Poland” pierwszy raz w historii programu nie doszło do zmiany w składzie trenerów. Oznacza to, że widzowie po raz kolejny będą mieli okazję zobaczyć w czerwonych fotelach następujący skład: