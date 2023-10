„The Voice of Poland 14”. Pojawi się 5 fotel trenerski! Kto w nim zasiądzie? Uczestnicy zgodni! „To jest przerażające!”

Kolejna nowość w "The Voice of Poland"!

Najnowsza edycja „The Voice of Poland” przeszła szereg zmian. Od Przesłuchań w Ciemno, aż po Nokaut, zmieniły się zasady eliminacji uczestników, o czym produkcja informowała jakiś czas temu. Okazuje się, że sobotnie Bitwy, w których weźmie udział drużyna Lanberry , będą zupełnie inne od dotychczasowych z jeszcze jednego powodu. W centralnym miejscu muzycznego ringu widzowie zobaczą dodatkowy fotel trenerski.

„Na środku sceny widzę fotel - dlaczego to tam stoi?!”, „Jest to stresujące!”, „To było zaskoczenie!”, „Teraz bardziej się stresuję!”, „To jest przerażające” - komentowali uczestnicy widząc na scenie „The Voice of Poland” piąty fotel.