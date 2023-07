Tomasz i Dorota Adamkowie są małżeństwem od prawie 27 lat. Pięściarz pochwalił się piękną żoną!

Tomasz Adamek to legenda boksu

Tomasz Adamek to legenda boksu

Tomasz Adamek to imię i nazwisko, które fanom sportów walki jest znane doskonale. Zresztą nie tylko im, ponieważ urodzony w Żywcu pięściarz w swoich najlepszych latach dostarczał Polakom emocji nie mniejszych niż kilka lat wcześniej Andrzej Gołota. To bez wątpienia jeden z najlepszych polskich bokserów, zresztą zdobyte tytuły i przeciwnicy, z którymi się mierzył, mówią same za siebie.