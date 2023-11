„Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 10. Los srodze ją doświadczył, a ona nie straciła pogody ducha. Ekipa dokonała cudu i mają dom!

„Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 10. - co się wydarzyło?

Bohaterką dziesiątego odcinka programu „Totalne remonty Szelągowskiej 6” jest 56-letnia Pani Bożena z Żelkowa, mama dwóch synów i wdowa - jej mąż zmarł na nowotwór. Ma czwórkę rodzeństwa, dwóch braci i dwie siostry. Są ze sobą bardzo związani. Brat Wojtek w wieku dwudziestu pięciu lat miał wypadek w którym doznał poważnego urazu głowy. Obecnie nie mówi i zmaga się z napadami ostrej padaczki. Na co dzień mieszka w specjalnym ośrodku. Bożena opiekuje się nim i zabiera go do siebie, kiedy tylko może.