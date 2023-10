„Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 8. Paulina samotnie wychowuje trójkę dzieci i walczy z rakiem. Szelągowska jej pomogła!

„Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 8. - co się wydarzyło?

Bohaterką ósmego odcinka programu „Totalne remonty Szelągowskiej 6” była trzydziestopięcioletnia Paulina, która samodzielnie wychowuje trójkę dzieci. Dotychczas, nie miała szczęścia do partnerów życiowych. Zawsze w najtrudniejszych chwilach zostawiali ją samą.

Paulina na co dzień zajmuje się opieką nad osobami starszymi. To tu znalazła swoje powołanie. Gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, podawanie leków czy karmienie swoich podopiecznych to tylko część jej obowiązków. Paulina opiekuje się też ciężko chorymi ludźmi. Oddaje im całe swoje serce, a oni często traktują ją jak córkę. Ta praca nauczyła ją wiele pokory.