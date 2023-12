Tureckie seriale w święta Bożego Narodzenia. Zmiana emisji - kiedy i jak oglądać „Złoty chłopak”, „Emanet”, „Akacjowa 38” i „Zakazany owoc”?

Grudzień to czas przygotować do świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku. To także zmiana ramówki: wiele programów, w tym dokumentów i seriali, musi ustąpić miejsca dla filmów familijnych, a także świątecznych klasykom. Niestety - oznacza to, że fani tureckich seriali muszą wykazać się sporą cierpliwością.