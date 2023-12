„Zranione ptaki”. Co słychać u serialowej Meryem? Gizem Arıkan zachwyca urodą! Zobacz zdjęcia tureckiej aktorki

Gizem Arikan - co wiemy o tureckiej aktorce

„ZRANIONE PTAKI” - O CZYM JEST SERIAL?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Omera?

"Zranione ptaki". Ali Yasin Özegemen - serialowy Levent Metehanoğlu. Pierwszy polski wywiad z tureckim aktorem! Zdradza, co go łączy z Gizem Arikan [TYLKO U NAS]

Gizem Arıkan - Meryem ze „Zranionych ptaków”

Najważniejszą postacią w serialu „Zranione ptaki” była jednak Meryem Çelik, siostra Ömera, czyli chłopca, który trafił do jej domu za sprawą szemranych interesów jej ojca, Durmuşa Çelika w którego wciela się Hasan Ballıktaş. Dziewczyna wychowuje chłopca, chroniąc go przed złem tego świata i starając się zapewnić mu wszystko, co najlepsze - rzecz jasna na miarę swoich skromnych możliwości.