„Złoty chłopak” odcinki 51-59. Co się wydarzy? Seyran rozwiedzie się z Feritem?! W rodzinie Korhanów zapanuje niezgoda i chaos! Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Czy Pelin dopnie swego i rozdzieli Seyran i Ferita? Czy to właśnie ambicje Seyran doprowadzą do rozłamu? Szykujcie się, bo będzie się działo! Streszczenia odcinków na pierwszą połowę listopada publikujemy w galerii. Oto, co się wydarzy w serialu „Yalı Çapkını”!