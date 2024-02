Tarık „Taro” Emir Tekin dołączył do obsady „Złoty chłopak”! Co wiemy o synu serialowej Ender z telenoweli „Zakazany owoc”?

O czym jest serial „Złoty chłopak”?

Halis Korhan, właściciel dużego holdingu jubilerskiego, mimo że przekazał zarządzanie firmą synowi Orhanowi i najstarszemu wnukowi Fuatowi, nadal podejmuje najważniejsze decyzje w firmie. Gdy z Ameryki wraca młodszy wnuk Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się dość nieodpowiedzialnie i wiedzie życie utracjusza. Misję znalezienia mu żony powierza synowej İfakat. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i jego pięknych córek, Suny i Seyran. İfakat decyduje, że Suna jest odpowiednią dziewczyną dla Ferita, rodzina Korhan udaje się do Gaziantep, aby poprosić Sunę o rękę. Jednak wcześniej Ferit przypadkowo spotyka Seyran i to ją postanawia poślubić - brzmi opis.

Serial „Złoty chłopak” - ile ma odcinków?

Kiedy startuje 2. sezon serialu „Złoty chłopak”?

Tarık „Taro” Emir Tekin - co wiemy o synu Ender

Tarık „Taro” Emir Tekin to urodzony 15 czerwca 1997 r. turecki aktor, syn aktorki Şevval Sam i emerytowanego piłkarza Metina Tekina. Jego babcią jest piosenkarka Leman Sam. Można śmiało rzecz, że był wręcz skazany na aktorstwo i niespecjalnie się przed tym bronił - uczęszczał do Cambridge School of Visual & Performing Arts i kontynuował studia na University of the Arts London. Szlifował talent także na kursach aktorskich w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej i studiował w Oxford School of Drama. Po czasie wrócił do ojczyzny, gdzie z powodzeniem rozkręca swoją karierę aktorską.