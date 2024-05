„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 10. Finał wygrywa Filip Lato! Jako Elvis Costello był bezbłędny!

Za nami finał programu „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”. W tym finale to nie jury, a widzowie swoimi głosami zadecydowali, komu należy się zwycięstwo. Kto wygrał „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”? Zobaczcie, jak wyglądał finał „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”.

„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 1-. FINAŁ - co się wydarzyło? Jako pierwsi na scenie pojawili się finaliści 20. edycji, którzy wspólnie wykonali słynny utwór Lollipop The Chordettes.

Następnie scenę przejął Mateusz Ziółko, który zaśpiewał utwór Stana Borysa Jaskółka uwięziona. - Ty mniej świecisz, a więcej błyszczysz - mówił Piotr Gąsowski. - Składam Ci hołd - podsumował. - Jesteś niesamowicie utalentowanym artystą - oceniła go Małgorzata Walewska.

Tuż po Mateuszu, na scenę wkroczyła Maria Tyszkiewicz by zaśpiewać utwór Palomy Faith Only Love Can Hurt Like This. To, co zaprezentowała wraz z tancerzami i reżyserem show, to była czysta magia! Udzieliła się ona jurorom. - Super artystyczna świadomość - ocenił Robert Janowski. - Zawsze byłaś świetną artystką, ale teraz stałaś się artystką świadomą - zawyrokował Piotr Gąsowski.

Po dwójce finalistów wyszedł na scenę pierwszy duet: Katarzyna Skrzynecka i Kacper Kuszewski. Zaprezentowali się jako Julio Iglesias (Kacper Kuszewski) i Willie Nelson (Katarzyna Skrzynecka), by zaśpiewać To All the Girls I've Loved Before. - To jest wzruszająca chwila, bo ja bym ci Kasiu chciał wręczyć ten medal - powiedział Gąsowski dziękując jej za zasługi dla show. Okolicznościowy medal otrzymał również Kacper Kuszewski.

Scenę przejął kolejno Filip Lato, który wykonał w finale 20. edycji programu piosenkę She Elvisa Costello. Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Piotr Gąsowski byli zachwyceni, ale co z widzami? To się okaże dopiero w głosowaniu!

Stefano Terrazzino wystąpił jako ostatni z finalistów. W finałowym odcinku zaprezentował utwór Wiesława Michnikowskiego Jeżeli kochać to nie indywidualnie. Zrobił to tak znakomicie, że jeszcze w trakcie występu Małgorzata Walewska nie mogła powstrzymać się przed okrzykami zachwytu! - Ja nie oddychałam przez cały występ - mówiła urzeczona. - To był fantastyczny występ - wtórował jej Robert Janowski.

Po ostatnim finaliście nadszedł czas na drugi duet, czyli Aleksandrę Szwed i Barbarę Kurdej-Szatan jako Rihanna i Britney Spears i ich utwór S&M. Powiedzieć, że dały czadu to jak nic nie powiedzieć!

Kto wygrał „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”?

Głosami widzów 20. edycję programu „Twoja twarz brzmi znajomo” wygrał Filip Lato!

1. miejsce: Filip Lato

2. miejsce: Stefano Terrazzino

3. miejsce: Mateusz Ziółko

4. miejsce: Maria Tyszkiewicz

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!