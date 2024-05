Julia Wieniawa zadaje szyku w Cannes! Jak polska aktorka wypada na tle zagranicznych gwiazd? Zobacz zdjęcia!

Festiwal filmowy w Cannes 2024

We wtorek 14 maja 2024 r. wystartowało jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie. Tego dnia odbyła się bowiem ceremonia otwarcia 77. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jak informuje serwis i.pl, w tym roku gwiazdy muszą przestrzegać rygorystycznego regulaminu imprezy, nakazującego kobietom chodzenia po czerwonym dywanie w butach na wysokim obcasie - płaska podeszwa jest niedopuszczalna. Obowiązuje również zakazuje robienia sobie selfie, bowiem - według dyrektora festiwalu, Thierry'ego Fremauxa - spowalnia to ruch na czerwonym dywanie. Można się kłócić i dyskutować, ale jeśli się chce brylować na słynnym czerwonym dywanie, to nie ma zmiłuj: trzeba się podporządkować.