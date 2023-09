Viki Gabor ma już 16 lat! Zobaczcie, jak dojrzewała młoda wokalistka

„The Voice Kids” drzwiami do kariery

Kim jest Viki Gabor?

Viki Gabor urodziła się 10 lipca 2007 roku w Hamburgu. Ma romskie pochodzenie i jest córką Eweliny i Dariusza Gaborów. Viki ma starszą siostrę Melisę, która jest kompozytorką oraz autorką tekstów. Zaraz po narodzinach Viki Gabor mieszkała razem z rodzicami w Polsce, a następnie przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii. Po siedmiu latach wrócili do Polski, gdzie zamieszkali w Krakowie.

Był koniec 2018 roku, gdy Viki Gabor wzięła udział w przesłuchaniach do programu „The Voice Kids”. Swoim wykonaniem piosenki „Roar” zachwyciła wszystkich trenerów, ale postanowiła iść do drużyny Barona i Tomsona. To okazało się strzałem w dziesiątkę. W finale programu Viki Gabor zajęła 2. miejsce, ale dzisiaj śmiało można ją nazwać - obok Roxie Węgiel - największą gwiazdą wykreowaną przez „The Voice Kids”.