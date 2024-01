Wiemy, kto poprowadzi „Czas na Show. Drag Me Out”! To znana muzyczna gwiazda!

Oprócz tego, że będę w roli Spolsky, która prowadzi, kibicuje, przedstawia występy i pyta jurorów: jak się państwu podobał występ, to co odcinek, a będzie ich sześć, mam zamiar przyodziać koturny i tę pewność siebie, która jest w drag queen przekazywać widzom. [...] Cieszę się, że to jest pierwsza rzecz w Polsce. Ten program będzie o tym, żeby poznać sztukę drag queen, żeby zobaczyć, że to jest bogactwo różnych fajnych emocji. Myślę, że ten program u nas w Polsce dużo zmieni na dobre — wyznała artystka w niedzielnym wydaniu śniadaniówki.