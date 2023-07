Wilfredo León ma przepiękną żonę. To dla Małgorzaty zmienił narodowe barwy i całe dotychczasowe życie!

Historia miłości Wilfredo i Małgorzaty León

Kibicom siatkarskiej reprezentacji Polski z pewnością nie trzeba przedstawiać Wilfredo Leóna. 30-letni dziś Kubańczyk od 2019 roku stanowi jeden z filarów naszej drużyny narodowej. To m.in. on przyczynił się do ostatniego zwycięstwa reprezentacji Polski w finale Ligi Narodów. Urodzony w kubańskim Santiago de Cuba zawodnik, nie miał żadnych powiązań z Polską. Wszystko jednak zmieniło się w 2012 roku, kiedy to Wilfredo postanowił zrezygnować z gry dla reprezentacji Kuby po tym, jak ta odpadła w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Niedługo później Kubańczyk nawiązał znajomość z Małgorzatą Gronkowską. Para poznała się przez internet, gdzie mówiąca płynnie po hiszpańsku przyszła żona zawodnika przeprowadzała z nim wywiady.