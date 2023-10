„Złoty chłopak” odcinek 45. Ferit porywa żonę z domu jej ojca! Kazim mdleje, a pozostali z trudem kryją swoją radość! [STRESZCZENIE ODCINKA]

45. odcinek serialu „Złoty chłopak” w piątek, 27.10.2023:

Streszczenie 45. odcinka „Złoty chłopak”:

Halis ma dość Kazima i mówi mu, co tak naprawdę o nim myśli. Kazim jest wściekły, zabiera córki do domu. Ferit postanawia jednak odebrać to, co do niego należy. Ferit zawozi Seyran do opuszczonego domu. Tam spędzają razem noc. Bardzo się do siebie zbliżają.