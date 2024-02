„1670” najlepszym polskim serialem ubiegłego roku? Poznajcie nominowanych do polskich nagród filmowych Orły 2024!

Kto ma szanse na Orły?

Szanse na nominacje do tegorocznych Orłów miało 86 filmów fabularnych, 70 produkcji dokumentalnych i 21 seriali fabularnych. W czwartek 8 lutego, podczas uroczystej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie CANAL+, poznaliśmy wynik głosowania ponad ośmiuset członków i członkiń Polskiej Akademii Filmowej. To właśnie Akademia w tajnym głosowaniu wyłoniła nominowanych do 26. Orłów, Polskich Nagród Filmowych.

Przed odczytaniem nominacji głos zabrał Dariusz Jabłoński, pomysłodawca i Prezydent Polskiej Akademii Filmowej.