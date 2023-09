„Akacjowa 38” odcinek 181. Casilda traci dziecko! Co to oznacza dla niej i Pabla? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Akacjowa 38” odcinek 181. w poniedziałek, 18.09.2023, o godz. 18:45 w TVP2

Casilda traci dziecko. Juliana pragnie przystąpić do konkursu, w którym zostaną wybrane wypieki na wystawę światową w Paryżu. Mogłoby to uratować bojkotowaną La Deliciosę. Rodzice Leonor uzyskują unieważnienie jej małżeństwa z Claudiem. Celia dowiaduje się, że Tano kradł pieniądze, by przekupić pielęgniarzy, którzy pozwalali mu się z nią widywać. Reguluje dług w kwiaciarni. Prosi, by Felipe ją odwiedził. Manuela pisze list do Germana.