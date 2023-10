Aldona Orman trafiła do szpitala! Lekarze uratowali jej życie w ostatniej chwili

Aldona Orman, czyli świetnie znana wszystkim Barbara Milecka z „Klanu” opublikowała na swoim Instagramie mrożący krew w żyłach wpis ze szpitalnego łóżka. Okazuje się, że aktorka 10 dni temu miała przeprowadzoną operację, która jak twierdzi, uratowała jej życie!

Choć operacja przebiegła pomyślnie, to gwiazda zmaga się z ogromnym bólem, którego żadne leki nie są w stanie uśmierzyć.

Wybitny lekarz neurochirurg wewnątrznaczyniowy — Michał Zawadzki i Vadim Matsibora operowali pozostałą część tętniaka. Embolizowano go od 1.00 do 6.30 rano. Po 10 dniach dalej ból jest straszny. Jestem bardzo słaba, żadne leki nie potrafią go uśmierzyć - napisała aktorka.