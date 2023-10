Ależ ona piękna! Robert Górski nie może oderwać się od młodszej o 14 lat żony!

Życie prywatne Roberta Górskiego

Chyba wszyscy Polacy znają Roberta Górskiego. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem kilka lat temu Kabaret Moralnego Niepokoju cieszył się ogromną popularnością, a skecze bawiły publiczność do łez. Do tego Robert Górski zachwycał jako George Owens w improwizowanym kabaretowym serialu „Spadkobiercy”, a w kolejnych latach prześmiewczo komentował wydarzenia polityczne za sprawą serialu „Ucho Prezesa”. Do tego napisał scenariusz serialu „Piękni i bezrobotni”, który emitowany był przez telewizję Polsat.

Chociaż Robert Górski zyskał ogólnopolską rozpoznawalność, to nie wszyscy wiedzieli, jak wygląda jego życie prywatne. W 2004 roku mężczyzna został ojcem; na świat przyszedł mały Antoni, którego mamą jest Katarzyna Osipowicz. Ten związek niestety nie przetrwał. 7 września 2019 roku Robert Górski wziął ślub z dziennikarką, Moniką Sobień. Para doczekała się córki, Maliny, która urodziła się w 2019 roku.