Robert Górski i Monika Sobień-Górska - ta miłość nie gaśnie! Tak satyryk wypowiada się o żonie. Te słowa topią serce!

To dla Moniki szalony rok. Niedawno wydała książkę o Ani Lewandowskiej, która jest bestsellerem, film „Lęk” z jej scenariuszem znalazł się w Konkursie Głównym w Gdyni. Co prawda nie dostał nagród, ku rozczarowaniu krytyków i moim osobistym, ale na Warszawskim Festiwalu Filmowym otrzymał Nagrodę Publiczności. To kameralny film drogi - o relacji dwóch sióstr, które wspaniale grają Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz - który za chwilę wchodzi do kin. Co więcej, Monika razem z Marszałkiem Tomaszem Grodzkim, napisała sensacyjną powieść „Depopulacja”. Patrzę na tę moją żonę i ją podziwiam. Czasami myślę, że jest za ładna, żeby była tak zdolna, ale to jest możliwe. Jestem podwójnie dumny z tego powodu i mówię o tym naszej małej córce - przyznał z właściwym sobie poczuciem humoru Robert Górski, który tej jesieni pochłonięty jest nagraniami do cyklicznego programu „Młodzi i Moralni”, tworzonego razem z Kabaretem Młodych Panów.