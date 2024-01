Festiwal Orłów 2024. Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz o filmie „Lęk”. Ponownie wcieliły się w siostry

Pierwsze koty za płoty jako siostry miałyśmy za sobą w filmie Tomka Wasilewskiego „Zjednoczone stany miłości”. Tutaj była zupełnie inna materia i zupełnie inna relacja. Dużo czasu spędziłyśmy ze Sławkiem analizując każdą scenę i rozkładając punkty ciężkości. Bardzo dobrze zdawałyśmy sobie też sprawę z tego, że jest to koło zębate. Jedna na drugą bardzo mocno pracowała i jedna bez drugiej nie istniała. Wiedziałam, która scena należy do której z nas, która z nas jest liderką, a która partnerką. Spędziłyśmy z Magdą kupę czasu w czasie zdjęć, które trwały trzy miesiące. Mogły również ze sobą wyruszyć w tę podróż do Niemiec i do Szwajcarii, nad przepiękne jezioro Lugano. Ta przestrzeń, poza kadrowa, super wpływała na to, co działo się między nami przed kamerą - powiedziała Marta Nieradkiewicz.