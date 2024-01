„Yellowstone” na Netflix! Dlaczego warto obejrzeć produkcję Sky Showtime? Poznaj nasze 3 główne powody

„Yellowstone” na Netflix

Zacznijmy od początku, czyli najważniejszej kwestii w każdej produkcji. Nie oszukujmy się - jaka fabuła by nie była, drętwa lub niedopasowana do ról obsada może położyć najlepszy z pomysłów. To nie dotyczy serialu „Yellowstone”. W głównej roli Johna Duttona pojawia się Kevin Costner i drodzy państwo, jak on to gra! Jednak i legenda Hollywood, jak i pojawiający się w rolach jego synów Wes Bentley, Luke Grimes i Dave Annable chylą czoła przed Kelly Reilly. Wykreowała ona postać Beth, której bezwzględność i dzikość, w połączeniu z niezachwianą lojalnością względem ojca, budzi i podziw, i strach.

To właśnie ta postać wiedzie prym i jest chodzącą inspiracją. Jako Beth jest z charakteru bliższa bykom hodowanym przez jej ojca niż pozostali mężczyźni. Kobieta nie powinna być brutalna lub się bić? To taka właśnie będzie Beth i bez większego pardonu przywali nie tylko swojemu bratu w nos. Powinna chronić swą cześć, ciało, być kobietą jednego mężczyzny? W tym serialu to ona wybiera i traktuje mężczyzn - z wyjątkiem jednego - jak konie. Dziś pojeździ na siwku, jutro na jakimś karym, a następnego dnia na tym, który akurat pojawi się w odpowiednim dla niej momencie. Lub żadnym. Nieprzewidywalność to jej drugie imię. Kelly Reilly stworzyła postać kobiecą w sposób, który rzadko oglądamy na ekranie.

Rozpoczynając seans, trzeba mieć jednak na uwadze, że jest jedno ryzyko przed którym ostrzegamy. W miarę oglądania może pojawić się bowiem chęć rzucenia wszystkiego i wyjechania do Montany, aby hodować bydło i dnie spędzać w siodle na grzbiecie konia.

3. Muzyka

Nie ma dobrego serialu bez dobrej oprawy muzycznej - kropka. W tym przypadku wszystko jest na plus. Najczęściej w tle słychać utwory grupy Puscifer. To side-project Maynarda Jamesa Keenana znanego z formacji Tool i A Perfect Circle. Współtworzy on z szeregiem uzdolnionych ludzi, takimi jak Renholdër (Danny Lohner), Milla Jovovich, Lisa Germano, Josh Eustis i innymi znanymi osobistościami takimi jak Lustmord, Jonny Polonski, Tim Alexander, Tim Commerford, Trent Reznor, Brad Wilk, Ainjel Emme, Josh Eustis z Black Light Burns i Telefon Tel Aviv, Gil Sharone, oraz Trey Gunn. Co ciekawe - sam Keenan mieszka w Arizonie, gdzie założył winnicę i produkuje wino pod szyldem założonej przez siebie firmy Caduceus. Pozostałe utwory również sprawią, że w trakcie seansu będziecie sięgali po telefon by ustalić, co właśnie leci w tle. Podpowiadamy: nie trzeba siedzieć w siodle, by uznać to za znakomity soundtrack. W drodze do pracy również się sprawdzi, bez względu na to, czy będziecie słuchali tego na słuchawkach w autobusie czy siedząc za kierownicą.