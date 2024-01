„Kos”. Premiera filmu przyciągnęła plejadę gwiazd! Dariusz Szpakowski z ukochaną Grażyną brylowali na ściance!

„Kos” - tegoroczny kandydat do Polskiej Nagrody Filmowej „Orły” i laureat „Złotych Lwów” - to historia o polskich obyczajach, szlachcie, chłopach, którą dowodzi Tadeusz Kos Kościuszko (w tej roli Jacek Braciak), który w 1794 roku wraca do kraju z planem na najbliższą przyszłość. Tropem Kościuszki, wraz z listem gończym, podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. Bartosz Bielenia, znany m.in. z głównej roli w filmie „Boże ciało”, wciela się w rolę Ignaca, szlacheckiego bękarta, który marzy o herbie i majątku jego nieprawego rodzica, który tuż przed śmiercią zapisuje go w testamencie. Gdy ojciec (Andrzej Seweryn) umiera, Ignac zaczyna uciekać przed bratem Stanisławem (Piotr Pacek), któremu nie po myśli dopuścić do realizacji krnąbrnego planu. Los chciał, że Domingo (towarzysz Kościuszki) i Ignac spotykają się na drodze i razem przybywają do dworku Pułkownikowej Marii (Agnieszka Grochowska), w którym przebywa także tytułowy Kos. To tylko początek życiowych dylematów, przed którymi stanie Ignac. Dalej podążać za marzeniami i domagać się majątku czy dołączyć do Kościuszki i walczyć o najwyższą stawkę?