Orły 2024 WYNIKI. „Zielona granica” Agnieszki Holland najlepszym polskim filmem ubiegłego roku. Kogo jeszcze nagrodzono?

Do kogo powędrowały nagrody?

Orły 2024 rozdane

Najlepsze polskie filmy, znakomite seriale, poruszające dokumenty, wybitni twórcy i niezapomniane wcielenia aktorskie, plejada gwiazd i ogromne emocje. Tak przebiegała Gala 26. Polskich Nagród Filmowych Orły.

O tym, do kogo trafiły prestiżowe statuetki, zdecydowało ponad 800 członków Polskiej Akademii Filmowej w tajnym głosowaniu. Jego wyniki – jak co roku – pozostawały ściśle chronioną tajemnicą aż do momentu otwarcia kopert na scenie Teatru Polskiego. Za przeprowadzenie głosowania, liczenie głosów i utrzymanie ich w tajemnicy, odpowiadała światowa doradczo-audytorska firma PwC – ta sama, która odpowiada za przebieg głosowania Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznającej Oscary.