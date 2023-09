„Tyle co nic” [RECENZJA]. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, czyli Martyniuk walczy o godność. Największe odkrycie 48. FPFF?

Brak perspektyw

Wieś trzyma się razem?

Ludzka bezradność w walce z systemem

„Tyle co nic” to pokaz ludzkiej bezradności w walce z systemem. Po seansie szybko pojawiły się porównania, że Grzegorz Dębowski zrobił film, jakiego nie powstydziłby się Wojciech Smarzowski i jest w tym sporo prawdy. Debiutujący w pełnym metrażu Dębowski tapla swoich bohaterów w błocie, malując przerażająco prawdziwą opowieść o polskiej wsi i ludziach, o których wszyscy zapomnieli lub nie chcą ich zauważać. Pozostawieni sami sobie, często w akcie desperacji decydują się na radykalne rozwiązania, które nie tylko odzierają ich z godności, ale przede wszystkim niosą śmiertelne ryzyko. To, co najbardziej fascynuje, to fakt, że żaden z bohaterów nie jest jednoznaczny; nie ma tutaj ani krystalicznie czystych charakterów, jak i postaci do szpiku kości złych. Po prostu każdy ma swoje racje i na własny sposób walczy o przetrwanie. Autor nie moralizuje, tylko przygląda się swoim bohaterom, którzy mają własne motywacje. Pod tym względem idzie podobną drogą, jak w swoim krótkim metrażu z 2016 roku pt. „NDR”, gdzie też nie oceniał i nie piętnował, tylko po prostu pokazywał ludzi gotowych na wiele, aby przetrwać.

Doskonałe dialogi

Film ma fantastyczne tempo. Zaczyna się dość niepozornie, stosunkowo wolno, aby niedługo później odpalić prawdziwą bombę i właściwie do samego końca trudno oderwać wzrok z ekranu. Jak to jest napisane! Dialogi to prawdziwy miód dla uszu; są mięsiste, pełne ironii, czarnego humoru, ciętych ripost i zwyczajnie prawdziwe. Gdy się je słyszy, to ma się przed oczami autentycznych ludzi, a nie aktorów wygłaszających napisane im kwestie. Zresztą obsada to kolejna z zalet filmu; autor postawił na nazwiska, które nie kojarzą się z wielkim ekranem, być może dla większości widzów to będą ludzie, których do tej pory wręcz nie znali, ale właśnie w tym największa zaleta. Artur Paczesny to istny emocjonalny wulkan; swoją charyzmą rozsierdza ekran, tworząc bohatera, który topi się we własnej bezradności i dezorientacji, próbując przy tym dojść do prawdy i wyjść z twarzą z sytuacji. Wybitna kreacja warta każdych nagród. Doskonały jest także Artur Steranko, który cały czas balansuje na cienkiej granicy parodii i przerysowania, ale w żadnej chwili jej nie przekracza, dając widzom nieoczywistą postać, którą chciałoby się znienawidzić, jednak po drodze pojawia się sporo „ale”.