„Chłopi” [RECENZJA]. Koncert moralnej zgnilizny, gdzie nie ma miejsca na niewinność. To będzie polski kandydat do Oscara?

Widzowie czekali na ten film od lat

„Chłopi” to film, na który polscy widzowie czekali od lat. Zmierzenia się z głośną powieścią Władysława Reymonta podjęli się Dorota Kobiela i Hugh Welchman, autorzy głośnego „Twojego Vincenta”, który właściwie został namalowany i „ożywiony” jako film. W przypadku __„Chłopów” twórcy także zdecydowali się na wykorzystanie animacji malarskiej, co imponuje swoim rozmachem.

Nowe życie reymontowskich bohaterów

DK Welchman i Hugh Welchman odczytują „Chłopów” na nowo, dając reymontowskim bohaterom nowe życie. Nie ma co ukrywać, ale dla wielu współczesnych widzów film i serial, jaki w latach 70. XX wieku nakręcił Jan Rybkowski , to prehistoria, a za sprawą nowej wersji mają szansę poznać poznać pasjonującą historię Jagny i Borynów. Nowa wersja „Chłopów” oczarowuje swoją dynamiką; tutaj nie ma miejsca na przestoje, a akcja płynnie rozwija się już od pierwszych minut, aby w dwie godziny przedstawić widzom porywającą opowieść o nieszczęśliwej miłości, chciwości, zawiści oraz życiu na polskiej wsi, gdzie albo jest się takim jak wszyscy, albo trzeba liczyć się z ostracyzmem.

Niepoprawna marzycielka kontra cały świat

Obada zachwyca

Obsada to jeden z największych skarbów „Chłopów”. Ewa Kasprzyk, jako matka Jagny, czy Dorota Stalińska jako Jagustynka, kradną widowisko, gdy tylko pojawiają się na ekranie. Wręcz tryskają swoją charyzmą! Zachwyca Sonia Mietielica, która obok Urzędowskiej, miała okazję stworzyć chyba najbardziej skomplikowaną charakterologicznie bohaterkę, bo jej Hanka także przechodzi ogromną przemianę, a jako zdradzona przez męża kobieta musi wziąć sprawy i los rodziny we własne ręce. Świetnie patrzy się na Cezarego Łukaszewicza, który miejscami potrafi przerażać jako chciwy zięć Boryny, a rozśpiewana Julia Wieniawa, której motyw zapewne będzie rozmieszać polskich widzów, jest ciekawym wyborem castingowym. Zresztą podobnie sprawa ma się w przypadku wątku, w którym oglądamy Małgorzatę Kożuchowską i Macieja Musiała jako jej syna; to być może nieświadome nawiązanie do „Rodzinki.pl” też rozśmieszy wyłącznie Polaków, którzy znają kontekst.