Alicja Węgorzewska kiedyś i dziś. Tak się zmieniała najsłynniejsza polska śpiewaczka operowa! Zobacz wyjątkowe zdjęcia

Alicja Węgorzewska to jedna z najsłynniejszych polskich śpiewaczek operowych. Jej głos jest znany na całym świecie! Piękna artystka od wielu lat nie schodzi ze sceny. Jak się zmieniała przez te wszystkie lata? Patrząc na archiwalne zdjęcia, nasuwa się jedno pytanie: to magia czy pakt z diabłem? Dowiedz się więcej i zobacz unikalne kadry!

Kim jest Alicja Węgorzewska

Alicja Węgorzewska - a właściwie Węgorzewska-Whiskerd - to urodzona 28 lutego 1967 r. w Szczecinie najsłynniejsza obecnie polska śpiewaczka operowa, która ma niezwykła barwę głosu - mezzosopran. Z muzyką jest związana od najmłodszych lat - gdy miała pięć lat, rozpoczęła naukę gry na fortepianie. Talent wokalny odkryła w szkole muzycznej, uczestnicząc w obowiązkowych zajęciach w chórze szkolnym. Węgorzewska na szkole muzycznej nie skończyła - po maturze śpiewała w chórze Opery Szczecińskiej przez trzy miesiące, a następnie podjęła studia wokalne w gdańskiej Akademii Muzycznej. Ostatecznie formalną edukację muzyczną ukończyła w 1993 r., na wydziale wokalnym w Akademii Muzycznej im. Chopina w Warszawie.

Debiut sceniczny zaliczyła w 1992 roku, występując w operze C. Monteverdiego „Koronacja Poppei” na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. W pierwszych latach kariery jej specjalnością były „role spodenkowe” - grała mężczyzn granych przez kobiety. Wiosną 1999 r. otworzyła sobie drzwi do zagranicznej kariery, przyjmując angaż do Wiedeńskiej Opery Kameralnej. W Wiedniu śpiewała także w Neue Oper Wien. Dziś Węgorzewska jest laureatką wielu konkursów wokalnych, w tym I nagrody w Rheinsbergu. Co ciekawe - niewielu wie, że wykonała partie mezzosopranowe na ścieżce dźwiękowej do filmu „Wiedźmin” z 2001 r. Wzięła także udział w nagraniu hymnu na rzecz dzieci z autyzmem z gwiazdami światowego hip-hopu wraz ze Snoop Dogg'iem, Kurtisem Blow i Curtisem Youngiem.

Wielu widzów kojarzy ją przede wszystkim jako trenerkę „The Voice Senior”. W latach 2011–2012 zasiadała także w jury programu TVP2 „Bitwa na głosy”, za co doczekała się nominacji do nagrody Telekamery 2012 i Telekamery 2013 w kategorii Juror. W telewizji Węgorzewska pojawiała się również jako... aktorka. Ma na koncie poboczne role w serialu „Dom nad rozlewiskiem” (jako Joanna Berg), „Na dobre i na złe” (pacjentka Malwina Kochan-Wróblewska, śpiewaczka operowa) i „Barwy szczęścia” (jako Hanna Waniewska, nauczycielka śpiewu).

Życie prywatne Alicji Węgorzewskiej

Ceniona na całym świecie polska śpiewaczka operowa jest matką dla córki Amelii - owocu miłości z byłym już mężem Peterem Whiskerd-Węgorzewskim.

Z moim mężem Peterem poznaliśmy się w samolocie z Wiednia do Warszawy. Usiadł obok mnie niezwykle namolny Anglik. Ja byłam wtedy szczęśliwie zakochana i nie w głowie mi były jakieś flirty. Mój przyszły mąż cierpliwie czekał pół roku - wspominała w rozmowie z Super Expressem, przywołuje jej słowa serwis VIVA!. - Krążył, dreptał koło mnie i powoli mnie osaczał - mówiła.

Nie kryła również, że dla niej nie było to uczucie, którego początek można przyrównać do uderzenia pioruna. - Dla mojego męża spotkanie to miłość od pierwszego wejrzenia. Dla mnie miłość wychodzona, prawdziwe uczucie pojawiło się z małym opóźnieniem. Może dlatego nie wygasło po chwili fascynacji - wyjawiła w cytowanym wywiadzie. Niestety - po dwóch dekadach relacji para doszła do smutnych wniosków. - Najpierw dwa lata próbowaliśmy jeszcze latać do siebie, a później nastąpiło stwierdzenie, że każdy ma swoje życie i nie ma sensu tego kontynuować. Kolejne dwa lata to było załatwianie formalności - wyznała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem. Rozwód, który śpiewaczka określiła jako osobistą porażkę, przeprowadzili w ciszy i z dala od wścibskich mediów. Pozostają w dobrych stosunkach, a oczkiem w ich głowie jest córka Amelia. Dziewczyna poszła w ślady matki i również odebrała staranne muzyczne wykształcenie.

Jak na przestrzeni lat zmieniała się Alicja Węgorzewska? Zobacz unikalne zdjęcia!

