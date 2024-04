Michał Szpak ma bardzo znaną siostrę. Marlena też robi muzyczną karierę! Widać rodzinne podobieństwo?

Muzykalna rodzina Michała Szpaka

Michał Szpak od lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków. Jego muzyczna kariera ruszyła z kopyta, gdy w 2011 roku zajął 2. miejsce w 1. edycji muzycznego show TVN „X Factor”. Od tej pory Michał Szpak systematycznie wypuszcza nowe muzyczne hity i wygrywa w najróżniejszych muzycznych konkursach. Był laureatem nagrody SuperPremiery na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, nagrody w kategorii SuperArtysta oraz Grand Prix Złote Opole 2016 na 53. KFPP, a także statuetki Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2022. W 2016 roku reprezentował Polskę z utworem „Color of Your Life” w Konkursie Piosenki Eurowizji 2016. Widzowie mieli go także okazję swego czasu oglądać go w roli trenera w muzycznym show TVP „The Voice of Poland”