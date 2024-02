Tak wygląda brat Katarzyny Dowbor! Tego mogliście o nim nie wiedzieć, ale dumna siostra nie mogła milczeć!

Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. (…) Wyjechał do USA we wczesnych latach 80. Nie znał wtedy angielskiego. Mieszkał w Nowym Jorku, rankami chodził do szkoły, wieczorami pracował jako taksówkarz. Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną, który ciężko pracuje i dla którego Ameryka okazała się idealnym gruntem do zrobienia kariery. O tym, jak niesamowity jest to człowiek, świadczy fakt, że kierując swoimi klinkami, jako dojrzały już mężczyzna i głowa rodziny, skończył na Uniwersytecie Columbia reżyserię i produkcję filmową, ponieważ zawsze go to bardzo interesowało. Ostatnio zaczął trenować triathlon, co może być oznaką kryzysu wieku średniego. Wcześniej biegał maratony - pisała Katarzyna Dowbor.