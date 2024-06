Dorota Kamińska od lat zachwyca urodą. Rozpalała męskie zmysły na ekranie!

Dorota Kamińska wyrosła na ikonę kina

Zawsze trzymaliśmy sztamę. Emilian żałował tylko, że nie jestem chłopcem, bo bardzo chciał mieć braciszka. Pewnie dlatego uczył mnie męskich zabaw, to jest rzucania nożem czy bagnetem. On ma pamiątkę na dłoni, a ja na stopie. Emilian skaleczył mnie bagnetem w nogę, ja natomiast rozwaliłam mu dłoń grabiami. Tłukliśmy się, jak większość braci i sióstr - powiedziała Dorota Kamińska w magazynie „Świat i ludzie".

Dorota Kamińska to ikona polskiego kina. Przez długi czas była uważana za jedną z seksbomb naszej kinematografii, a wszystko to za sprawą pamiętnej komedii erotycznej „Och, Karol” , gdzie Kamińska wprost zachwycała na ekranie!

Dorota Kamińska poszła drogą swojego brata

Co ciekawe, Dorota Kamińska nie planowała zostać aktorką. Po maturze zdawała egzaminy na Politechnikę Warszawską i marzyła jej się kariera inżynierska, jednak tak mocno wsiąkła w teatralne środowisko swojego brata, że musiała iść jego drogą; szybko dostała się na Wydział Aktorski warszawskiej PWST i już na pierwszym roku studiów zaliczyła brawurowy kinowy debiut w „Barwach ochronnych" Krzysztofa Zanussiego. To otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery!