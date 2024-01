Taką emeryturę ma Katarzyna Dowbor. Świeżo upieczona prowadząca „Pytanie na śniadanie” nie popełniła błędów innych gwiazd!

Katarzyna Dowbor – od lat w TV

Jednakże nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak głosi stare porzekadło. W przypadku Katarzyny Dowbor okazało się równie prawdziwe – na dekadę związała się ze stacją Polsat, z której przeprowadzała metamorfozy domów w programie „ Nasz nowy dom ”.

Katarzyna Dowbor w „Pytanie na śniadanie” TVP

Fortuna kołem się toczy jest kolejnym powiedzeniem, które sprawdziło się w przypadku Katarzyny Dowbor. W Telewizji Polskiej doszło do gruntownych zmian, a największe z nich dotknęły program „ Pytanie na śniadanie ”. Z formatem pożegnali się wszyscy dotychczasowi prowadzący , a widzów witał już Robert Stockinger i Joanna Górska oraz Klaudia Carlos oraz Robert El Gendy. W ostatni weekend stycznia na antenie zadebiutowała Katarzyna Dowbor we własnej osobie, a partnerował jej Filip Antonowicz .

Dowbor jest w wieku uprawniającym ją do „nicnierobienia” z tytułu przejścia emeryturę. Dziennikarka jednak ani myśli przechodzić w zawodowy stan spoczynku - przeciwnie, wydawać by się mogło że zwolnienie z Polsatu dało jej nową energię do działania. Niedługo po ogłoszeniu rozstania z Polsatem okazało się, że ruszyła do pracy nad innym show oraz dołączyła do redakcji PnŚ.