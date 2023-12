Katarzyna Dowbor wraca do telewizji! O czym będzie „Dowborowa od nowa”?

Katarzyna Dowbor podkreśla znaczenie odpowiedniego ogrzewania domu w polskim klimacie. Dzieli się swoim doświadczeniem związany z odnawialnymi źródłami energii, zachęcając do korzystania z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

W tej chwili pojawiły się rozwiązania, które są zarówno oszczędne, jak i ekologiczne. Są pompy ciepła, jest fotowoltaika. Ja na przykład mam panele fotowoltaiczne i naprawdę to znacząco obniżyło moje rachunki za prąd. To ważne, bo przecież nawet moją stajnię dla koni muszę oświetlać. Warto poczytać w Internecie i dowiedzieć się w gminie o dofinansowania do odnawialnych źródeł energii. Jestem pewna, że gdybym dzisiaj budowała swój dom od nowa, to na pewno bym zrobiła pompę ciepła, są nawet takie pompy na powietrze – opowiada Dowbor.