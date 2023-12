Dom Alicji Węgorzewskiej gotowy na Boże Narodzenie! Bez czego diva operowa nie wyobraża sobie świąt? Zobacz zdjęcia!

Alicja Węgorzewska to dobrze znana widzom diva operowa, a także wymagająca jurorka programu „Bitwa na głosy” i „The Voice Senior”. Jest także gwiazdą najnowszego formatu Telewizji Polskiej - „Rytmy Dwójki”. Święta Bożego Narodzenia to dla niej wyjątkowy czas. Zobacz, jak przystroiła dom i jaki jest jej przepis na idealne święta! Zajrzyjcie do galerii - operowa diva pokazała kilka prywatnych zdjęć!

Alicja Węgorzewska to światowej sławy diva operowa, dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej, która w tym roku świętuje jubileusz 30-lecia obecności na scenie. Współpracowała z wielkimi gwiazdami, takimi jak: Fiorenza Cossotto, Jose Carreras czy Placido Domingo Junior. Publiczności telewizyjnej dała się poznać jako empatyczna, ale także wymagająca jurorka popularnych muzycznych programów: „Bitwa na głosy” i „The Voice Senior”. Alicja jest także gwiazdą najnowszego formatu Telewizji Polskiej - „Rytmy Dwójki”.

Prywatnie jest spełnioną mamą 21-letniej Amelii, studentki II roku wydziału aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej. Wspólnie mieszkają na warszawskim Ursynowie w gustownie urządzonej, przestronnej willi. Z racji tego, że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, śpiewaczka wedle powtarzanej co roku tradycji, postanowiła udekorować swój dom. W środku znajduje się wiele dodatków symbolizujących magiczny czas świąt: lampki, dziadki do orzechów, świąteczne obrusy, wieńce, koce z reniferami, świece, dekoracyjne poduszki, gwiazdy betlejemskie, a przed drzwiami wejściowymi stoi nawet skrzynka na listy do Świętego Mikołaja. Oczywiście, nie może zabraknąć pachnącej jodły, której czubek sięga do samego sufitu.

Dużo ozdób w tym roku zostało wymienionych. Uwielbiam kolor biały, czerwony i złoty. W połowie października byłam w Hiszpanii w okolicach Alicante na kilka dni i wpadłam do jednego designerskiego magazynu i zrobiłam pokaźne zakupy. Cieszę się, że uzupełniłam swój dom o nowe dodatki i wymieniłam stare dekoracje. Uwielbiam skrzynkę na listy do Świętego Mikołaja, dziadki do orzechów. Ten metalowy może stać na zewnątrz, drugi, drewniany śpiewa wszystkim dobrze znany utwór „Jingle Bells”, otwierając usta szeroko, niczym śpiewak operowy - mówiła z uśmiechem Alicja Węgorzewska.

Choć śpiewaczka podróżuje po całym świecie, przyznaje, że dom jest jej bezpieczną oazą, w której uwielbia przebywać i spotykać się z bliskimi. Dom jest strefą odpoczynku, ale także spotkań z przyjaciółmi. Dla mnie to niezwykle ważna przestrzeń. Każdy zakątek, pamiątka, album, drobiazg jest z kimś lub czymś związany - czy to z premierą, artystami, podarunkami. Bardzo lubię przebywać w swoim domu. Nie jest może urządzony według najnowszych katalogowych trendów, ale jest ciepłym, wspaniałym i funkcjonalnym miejscem. Moi bliscy mają szeroko otwarte drzwi. Uwielbiam spotkania kilkuosobowe, podczas których wszyscy ze sobą rozmawiają - zdradziła diva.

Alicja Węgorzewska od wielu lat spędza Wigilię w towarzystwie swojej mamy i córki. - W dawniejszych czasach, kiedy żyła moja babcia, to zjeżdżała się do niej cała rodzina. Każdy dążył, aby zdążyć do Szczecina na Wigilię. Dzisiaj babci już z nami nie ma. Moja mama skończyła 84 lata, jedna z jej sióstr ma 85 lat, a druga 80 i mieszka we Włoszech. Pierwszego i drugiego dnia świąt zapraszam do siebie przyjaciół i sąsiadów, którzy mieszkają dwa domy dalej. Spędzamy cudowne chwile. Obowiązkowe dla mnie jest także odwiedzenie cmentarza i postawienie świeczek dla bliskich, aby również z nimi celebrować ten magiczny czas - mówiła Alicja Węgorzewska. - Nie wyobrażam sobie świąt bez różnego rodzaju ryb, a potem kaczki robionej przez moją mamę (uśmiech-przyp.red.). A tak naprawdę bez pójścia do kościoła, na pasterkę i śpiewania kolęd - dodała.

Zanim jednak Alicja Węgorzewska będzie celebrować czas Bożego Narodzenia, czeka ją dużo pracy. W drugi dzień świąt, 26 grudnia widzowie TVP zobaczą śpiewaczkę w specjalnym wydaniu programu „Jaka to melodia” z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej. Niebawem pojawi się w świątecznym studiu „Pytania na śniadanie”, a 7 grudnia rusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych wraz z innymi popularnymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Tradycji musi stać się zadość! Diva pojawi się w roli komentatora podczas Koncertu Noworocznego w Wiedniu. Z kolei w Sylwestra w TVP Kultura wyemitowana zostanie bitwa tenorów na róże, którą poprowadzi Alicja Węgorzewska. źródło: AKPA.

