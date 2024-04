Anna Czartoryska-Niemczycka kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała polska księżniczka bez prawa do tytułu

Kim jest Anna Czartoryska-Niemczycka?

Pełnie imię znanej gwiazdy to Anna Maria Teresa Czartoryska - do nazwiska dodała człon Niemczycka , gdy wyszła 1 kwietnia 2013 r. za mąż za milionera Michała Niemczyckiego. Ta urodzona 8 stycznia 1984 r. w Warszawie polska aktorka i piosenkarka właśnie celebruje 40. urodziny! Trudno byłoby to jednak odgadnąć, patrząc na jej fizys, podobnie jak trudno uwierzyć, że jest mamą aż czwórki pociech. Zacznijmy jednak od początku.

Polska księżniczka bez tytułu

Trudno mi się w tym odnaleźć, dlatego że historia mojej rodziny jest faktem, istnieje, są to po prostu moi przodkowie. Z drugiej strony tytuły dziedziczne zostały zniesione w Polsce już prawie 100 lat temu, jestem więc czwartym pokoleniem, które nie ma prawa tym tytułem się posługiwać - wyznała na kanapie w programie „ Pytanie na śniadanie ”. - Mi by już nie przysługiwał tytuł, bo wyszłam za mąż. Przyjmując nazwisko męża, przyjmuję również tytuł mojego męża - zaznaczyła.

Życie uczuciowe Anny Czartoryskiej

Nie myślałam o związku, miałam dobry czas zawodowy, chciałam poznawać ludzi, podróżować. Rodzice przedstawili nas sobie, pomyślałam: „O, jaki wysoki! Pogadam z nim chwilę, a potem lecę do znajomych”. Ale on zagadnął mnie na swój sposób. Michał ma wyjątkowe poczucie humoru, potrafi z pełną powagą wchodzić na szczyty abstrakcji. To mi się niesamowicie spodobało i już nigdzie nie poszłam. Przegadaliśmy cały wieczór. Szybko poczułam, że łączy nas wyjątkowa więź - wyznała w magazynie Pani.

Dziś para jest ponad dziesięć lat po ślubie i wychowuje czwórkę pociech: Ksawerego, Janinę, Antoniego oraz Stefana. - Połączyło nas podobne podejście do życia, myślenie o rodzinie. Szybko zrozumieliśmy, że chcemy mieć dzieci. Jeszcze zanim się pojawiły, Ania przeczytała mnóstwo książek o ich wychowaniu i nadal to robi. Spisuje notatki i robi różne skróty, które daje mi do czytania. Jest bardzo świadomą mamą. Stara się rozumieć, jak działa mózg, inteligencja emocjonalna, jak funkcjonuje się wśród rówieśników, w rodzinie - opisywał żonę Michał Niemczycki Pani. - Siłą naszego związku jest to, że ciągle i o wszystkim ze sobą rozmawiamy. Lubimy ten czas, kiedy położymy dzieci, oglądamy filmy, filozofujemy - podkreślała Czartoryska na łamach Pani. W rozmowie nie kryli, że ich relacja jest bez rys. - Każde kolejne dziecko to kryzys dla związku. My też tego doświadczyliśmy. Jest nam już jednak łatwiej, bo wiemy, że te wszystkie kryzysy mijają - wyznała w rozmowie w podcaście „Tak mamy!”.