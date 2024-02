Alutka i Jędrula znowu razem! Szykuje się powrót „Rodziny zastępczej”?

Dedek i Trzepiecińska gwiazdami nowego spektaklu

13 lutego, w warszawskim Terminalu Kultury Gocław, odbyła się premiera spektaklu „Jak Zabłocki na mydle” w reżyserii Jerzego Hutka (spektakl wyprodukowany przez Teatr Gudejko) na podstawie powieści Jack'a Popplewell'a. Na kilka godzin przed pokazem odbyła się próba medialna z udziałem fotoreporterów i dziennikarzy. Aktorzy zaprezentowali pięć humorystycznych scen. Ta komedia to przede wszystkim opowieść o stereotypach, a właściwie o ich porzucaniu. Kierowana jest do widzów, którzy od zawsze marzyli o tym, aby zamienić się obowiązkami ze swoim partnerem lub partnerką i zrozumieć problemy ukochanej osoby.

Gwiazdy o spektaklu

Nie jest to farsa, ale miła komedia, na którą można przyjść z całą rodziną, aby miło spędzić weekend. Walczy ona z pewnymi stereotypami tradycyjnej rodziny. Dochodzi tutaj do zamiany ról. Mężczyzna zostaje w domu, a kobieta rusza w świat biznesu. To, co z tych perypetii wyniknie, która ze stron „zwycięży”, to już dowiedzą się Państwo, gdy obejrzą spektakl. - opowiedziała Joanna Trzepiecińska.