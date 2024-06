Andrzej Mularczyk nie żyje. To on stworzył Kargula i Pawlaka!

Śmierć Andrzeja Mularczyka

Prywatnie przyjaciel rodziny mojego ś.p. Dziadka, sąsiad „działkowicz” znad Narwi, moich rodziców wiózł do ślubu.

W wieku 94 lat zmarł Andrzej Mularczyk - pisarz, scenarzysta, autor reportaży, twórca słuchowisk radiowych. Na podstawie jego scenariuszy powstała chociażby trylogia Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, a także serial telewizyjny Dom. Wspótworzył scenariusz do filmu Katyń. Był autorem Słuchowisk Polskiego Radia.

Kim był Andrzej Mularczyk?

Andrzej Mularczyk urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie. Jego debiut literacki miał miejsce w konspiracyjnym piśmie „Dźwigary”, które w 1943 roku opublikowało jego tekst anonimowo. Po zakończeniu wojny uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1949 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz, jednocześnie studiując na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1955 roku i w tym samym roku wstąpił do Związku Literatów Polskich. W latach 1948–1955 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej.

Spośród około 40 filmów opartych na jego scenariuszach wyróżniają się trylogia o Kargulu i Pawlaku: „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuć”, a także serial telewizyjny „Dom”. Współtworzył również scenariusz do filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Jest autorem publikacji „Post mortem: Katyń – opowieść filmowa”, która poświęcona jest zbrodni katyńskiej. Pod pseudonimem Andrzej Jurek, wspólnie z Jerzym Janickim, napisał scenariusz do filmu „Liczę na wasze grzechy”. Jego dorobek zamyka scenariusz do filmu Artura Żmijewskiego pt. „Sami swoi. Początek”.