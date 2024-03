Aneta Kręglicka to prawdziwa piękność! Była Miss World ma 59 lat!

Aneta Kręglicka to Miss World 1989

Konkurs Miss World w ostatnich latach nie był zbyt łaskawy dla Polek. Jedyną Polką, której udało się zdobyć, w długoletniej historii konkursu, tytuł i koronę Miss World była Aneta Kręglicka, która po to wyróżnienie sięgnęła w 1989 roku. Później dla naszych reprezentantek nadeszły chude lata; co prawda Ewa Wachowicz w 1992 roku osiągnęła 4. miejsce, podobnie jak Katarzyna Borowicz w 2004 roku, ale później było dużo gorzej. Później to na szczęście zmieniło się za sprawą Karoliny Bielawskiej, która została Miss World 2021!