Angela Dańczak w żałobie. Gwiazda „Love Island. Wyspa miłości 3” opublikowała wzruszający wpis. Aż się serce kraje, gdy się to czyta!

Zawsze będziesz miał wyjątkowe miejsce w moim sercu.

Zawsze będę pamiętać jak skakaliśmy po drzewach i mówiłeś, żebym tylko nic nie mówiła babci.

Jak karmiliśmy chlebem złote rybki w stawie.

Jak budowaliśmy domek z drewna, który mam do dziś.

Jak od zawsze miałeś swoją ulubioną, wyjątkową łyżkę.

Jak jeździliśmy na zloty motocyklowe i jedliśmy karkówkę.

Jak w wieku 70 lat wyglądałeś lepiej niż niejeden mój rówieśnik.

Jak ubierałeś skórzane rzeczy, jeździłeś na motorze, a moje koleżanki się za Tobą oglądały.

Jak dbałeś o ogród i babcie.

Jak bardzo kochałeś swoją rodzinę i jak wiele dla nas robiłeś.

Jak dzwoniłeś do mnie po nocach siedząc w garażu.

Jak zawsze sprawdzałeś czy mam powietrze w oponach w rowerze.

Jak robiliśmy grila w ogrodzie.

Jak się oburzałeś jak przychodziłam do Ciebie w podartych spodniach.

Jak denerwowałeś się jak brałam psa na kanapę.

Jak znosiłeś ze strychu rozkładany fotel kiedy chciałam zostać u Was na noc.

Jak odwiedzałeś mnie na nowym mieszkaniu po tym jak wyprowadziłam się od rodziców.

Jak zawsze byłeś najmądrzejszy jak rozmawialiśmy o polityce.

Jak zawsze czyściłeś każdy pyłek kurzu w aucie.

Jak osiągnąłeś poziom mistrza w koszeniu trawy traktorkiem.

Jak jechaliśmy razem odebrać małego pieska, który był z nami 15 lat.

Jak zawsze mnie mocno przytulałeś.

Jak rąbałeś drewno żeby nigdy go nie zabrakło.

Jak opowiadałeś po raz setny historię jak woziłeś jabłka w młodości i babcię traktorkiem.

Jak tańczyliśmy razem na twoim 50-cio leciu twojego ślubu z babcią.

Jak siedziałeś w swoim ulubionym fotelu.

Jak oglądałeś wszystkie programy przyrodnicze i historyczne.

Jak jadłeś na raz pół chleba ze smalcem i ogórkami.

Wiem kochany dziadku, że kiedyś się spotkamy i wiem, że jesteś ze mnie dumny. Dziękuję Ci za tyle pięknych wspomnień.

Kocham Cię i do zobaczenia po drugiej stronie 🥹🫶🏽