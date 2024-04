„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 30. Skandal! Mateusz i Nicole dogadali się jeszcze przed programem!

Za nami 30. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”, który z całą pewnością przejdzie do historii. Odkryto w nim kulisy skandalu, którego głównymi bohaterami byli Mateusz i Nicole. Nie było tajemnicą, że ta dwójka znała się przed programem, ale teraz wyszło na jaw, że przed startem show... dogadali się, że będą sparowani na wyspie! Chociaż oboje zaprzeczają, gubią się w swoich wersjach.

Biuro detektywistyczne

Historia Nicole i Matiego nie dawała spokoju Rafałowi. Speed dating przed programem, a potem kłótnia przed Casa Nova i pewność, że będą ze sobą na sto procent, nie układały się góralowi w spójną całość. Do tego stopnia, że postanowił wypytać chłopaka o szczegóły. Rozmowa wcale go jednak nie przekonała i wciąż miał wątpliwości w jego szczerość...

Kłamie, nie kłamie?

Dawid i Kuba po wejściu do willi szybko otrzymali szansę na randkowanie z dowolnymi singielkami. Pierwszy zaprosił Angelikę, ale przekonał się, że szans nie ma, więc natychmiast zajął się Aleksandrą. Zerwał dla niej kwiaty i prawił komplementy. - Myślę, że coś z tego będzie - budował w sobie nadzieję. Drugi natomiast długo się nie zastanawiając, wskazał na znajomą Patrycję. Gdy wrócili z plaży, mieli o czym opowiadać. Pocałunek i miłe chwile to dla nich symboliczny nowy start. Czy czysta karta sprawdzi się w tym przypadku?

Stresujące momenty

Czas na konkretne porządki, a to oznacza, że znów musiał zapłonąć Krąg Ognia, a wieczorem przed uczestnikami stanęła Karolina Gilon. - No nareszcie, ile mogę na was czekać - powitała mieszkańców. - Trochę tutaj tłoczno. Nie uważacie? - dodała. Przeparowanie tym razem należało do dziewczyn. Panowie ustawili się przed nimi i czekali na werdykt.

Wyniki przeparowania

Wiki wybrała Roberta, który wszedł do programu, ratując Olę po Casa Nova. Czym zasłużył sobie wiedeńczyk na uznanie blondynki? - Nie mieliśmy jeszcze okazji się poznać - argumentowała.

Patrycja nie miała wątpliwości, że chce najbliższy czas spędzić w towarzystwie Kuby. Jeśli to dla niej zdecydował wziąć udział w randkowym reality show, to postanowiła przekonać się, czy naprawdę mają szanse na coś równie romantycznego. - Mamy parę rzeczy do wyjaśnienia i przegadania - podkreśliła.

Ola wskazała na Dawida. - Ma ciekawe poczucie humoru i rozumie mnie. No i muszę mu pomóc z jego nogą - skomentowała.

Zuza tylko przez krótki czas oddaliła się od Jarka, a nawet sugerowała, że to może być koniec ich związku. Po tym, co z niesmakiem zobaczyła w Casa Nova, wyjaśnili sobie wszystko w najdrobniejszych szczegółach i szybko zażegnali kryzys. - U mnie lód się roztapia. Coś kwitnie i chcę dalej, żeby tak kwitło - cieszyła się.

Asia potwierdziła, że niezmiennie docenia wysiłki Rafała, trzymającego się zasad, które ceni, wiernego i gotowego na kolejne kroki w ich relacji. - Czuję się przy nim dobrze i mamy dużo wspólnych planów - oświadczyła.

Amanda zaprosiła do siebie Dana, z którym w błyskawicznym tempie znalazła porozumienie, dzięki podobnemu temperamentowi i energii. - Liczę, że jeszcze mnie zaskoczy - sprowokowała go.

Angelika nie kryła, że Mateusz od początku wpadł jej w oko, dlatego wybór mógł być tylko jeden. - Jest między nami chemia i chcę to pociągnąć dalej - oznajmiła, że jest nawet gotowa przenieść się do niego na Teneryfę.

Nicole dała do zrozumienia, jak wiele łączy ją z Matim. - Mimo tego, że nasze relacje ostatnio zakończyły się w negatywnej atmosferze, to wywnioskowałam, że tak musiało być. Finalnie wyszło nam to nawet na lepsze. Teraz mu ufam i wierzę, że jego uczucia są szczere - powiedziała.

Razem do programu

- Nicole, Mateusz, czy chcielibyście nam o czymś opowiedzieć? - zapytała prowadząca, a oni tylko popatrzyli na siebie. - Nie skrywacie żadnych tajemnic? - dopytywała Karolina Gilon. - Nie - zarzekał się chłopak. - Słyszałam twoją rozmowę. W busie. Dalej nie? - chciała, żeby zdobył się na szczerość. - A co powiedziałem? - odparł. - Czy macie odwagę, żeby przyznać się do tego? Czy wiedzieliście o tym, że oboje idziecie do programu? - kontynuowała. - No dobra, no to tak! - przyznała się Nicole. Wtedy zwróciła się do Dana, czy kojarzy swoją rozmowę z Matim. - Powiedział mi, że się zgadali - potwierdził.

„Jakiś układ był”

Zaufanie wśród Islanderów zostało zniszczone... - Nieładnie z twojej strony. Myślałem, że was sparowałem i że tak wszystko fajnie spontanicznie wyszło - komentował na gorąco Jarek. - W lustro spojrzysz i będziesz mógł sobie odpowiedzieć - irytował się. - To nie jest fajne zachowanie. Nie musimy się tutaj kochać, ale się szanujmy. A kłamstwa nienawidzę! Straciliście mega w moich oczach - podkreślił zaskoczony Rafał.

Gra w otwarte karty

- Za złamanie regulaminu musicie w tej chwili opuścić „Wyspę miłości” - powiedziała Karolina Gilon. - Macie trzydzieści minut, żeby się spakować - dodała. Mati wyszedł przed Krąg Ognia, żeby podziękować za udział, ale nie zamierzał przepraszać. - Będę sprzedawcą! - zareagował nagle Dan i wyznał wszystko, co usłyszał od kolegi. - Powiedziałeś mi, że wziąłeś Oliwię na przeczekanie - ujawnił strategię. - Ja się źle z tym czuję. Co mam zrobić - nie krył zakłopotania 30-latek. - Z mojej perspektywy to na pewno było inaczej. Jest mi przykro. Nic nie było udawane - zakończyła Nicole. - Prawda zawsze się obroni - podsumowała prowadząca i pożegnała wszystkich.

Ulubione miejsce w willi?

Jak mącić to mącić! Taka wiadomość po wieczornych emocjach mogła wywołać tylko pozytywną euforię. „Amanda, Dan! Wszystko wskazuje na to, że macie ze sobą bardzo wiele wspólnego. Dziś w nocy będziecie mogli sprawdzić, czy łączy was jeszcze więcej! Kryjówka należy do was! #duetdoskonaly #bezswiadkow”. A o poranku trzeba iść na ploteczki. - Było bardzo przyjemnie i sympatycznie, ale nic się nie wydarzyło - opowiadała dziewczynom. - Gadaliśmy do szóstej godziny - zamknął temat, zadowolony, że dziewczyna potrafi „tupnąć nogą i postawić go do pionu”.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!