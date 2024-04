„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 29. Nowy Islander spotykał się z Patrycją! Będą razem?

Patrycja konfrontuje się z Danem

Po chwili rozmawiała już z dziewczynami i Amanda z Angeliką przyznały, że czują się niezręcznie i bije chłód od Islanderek w ich kierunku. Patrycja potwierdziła, że w całej sytuacji nie ma żalu do Amandy, to raczej złość w kierunku Dana, powoduje jej zły nastrój.

Dan odpiera ataki Wiki

Ale nad Danem zebrały się ciemne chmury, bo tym razem Wiki poprosiła go o rozmowę i nie ukrywała wzburzenia po tym, jak usłyszała, że chłopak opisał ją do kolegów, jako dziewczynę szybką i doświadczoną. Przyznała Isladnerowi, że poczuła się, jakoby była łatwa. Oczywiście Dan odpierał ataki i tłumaczył się, że on czasem powie coś bez zastanowienia. Atmosfera niby się oczyściła, jednakże dla Amandy była to duża dawka trudnych informacji o chłopaku, z którym właśnie zaczęła tworzyć parę.

Postanowiła wziąć Dana na rozmowę, tym razem Amanda i wyjawiła mu swoje rozterki i obawy. Ale także oznajmiła, że u niej proces rozwijania relacji idzie bardzo po woli.